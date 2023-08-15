Cegah Banjir, 352 Kubik Lumpur Dikeruk dari Kali Pesanggrahan Jakbar

JAKARTA - Sebagai upaya menanggulangi banjir, Suku Dinas Sumber Daya Air (Sudin SDA) Jakarta Barat mengeruk lumpur Kali Pesanggrahan sepanjang 389 meter. Kali tersebut, melintasi Kecamatan Kembangan hingga Kebon Jeruk.

Kepala Sudin SDA Jakarta Barat, Purwanti mengatakan, pihaknya telah mengeruk sebanyak 352 kubik lumpur selama empat hari pengerjaan.

“Untuk tahap awal kami kerahkan dua unit ekskavator dan empat unit truk untuk mengangkut lumpur,” ujar Purwanti dikutip dalam laman resmi Pemprov DKI, Selasa (15/8/2023).

Pengerukan tersebut, kata Purwanti, dilakukan sedalam 3,5 sampai empat meter. Rencananya, pada pekan depan pihaknya akan menambah dua ekskavator jenis amphibi serta truk untuk mengangkut lumpur guna mempercepat pengerjaan.