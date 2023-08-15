Perluas Dukungan ke Ganjar Pranowo, Relawan Serap Masukan dari Buruh

JAKARTA - DPP Ganjaran Buruh Berjuang (GBB) terus berusaha memperluas jangkauan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai Bacapres 2024.

Salah satunya dengan melakukan safari politik kepada para pimpinan federasi konfederasi serikat buruh dan pekerja.

Kali ini yang kunjungi adalah Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Pimpinan Federasi Serikat Buruh (FSB) Garteks.

Ketua Umum GBB Lukman Hakim mengatakan kegiatan itu ditujukan untuk menyerap masukan-masukan konsep dan solusi atas isu-isu ketenagakerjaan.

Dalam kunjungan ke kantor KSBSI itu, DPP GBB dihadiri Ketua Dewan Pembina Ferry Indrianto, Ketua Umum Lukman Hakim, Sekretaris Jenderal Kelik Ismunanto, Bendahara Umum Opsgat Bagus Priambodo, dan Ketua Bidang Hubungan Internasional David Siburian.

Rombongan GBB itu semua diterima langsung oleh Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban dan Ketua Umum FSB Garteks Ary Joko beserta Sekjend FSB Garteks Trisnur.

Dalam obrlolan dengan suasana santai, Elly Rosita mengungkapkan beberapa isu strategis yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, di antaranya perbaikan pasal-pasal dalam kluster ketenagakerjaan dalam UU Omnibus Law Ciptakerja dan isu transisi yang adil terkait perubahan iklim.

"Kami tidak menolak omnibus law secara keseluruhan, kami hanya inginkan adanya perbaikan pada pasal-pasal dalam cluster ketenagakerjaan pada UU Cipta Kerja" ujar Elly dalam keterangannya, Selasa (15/8/2023).

Elly mengaku bahwa KSBSI sudah punya kajian dan kertas posisi terkait poin-poin perbaikan tersebut. Dia mengungkapkan usulan perbaikan itu sudah cukup lama disampaikan ke beberapa pihak di pemerintahan dan DPR. Namun, tidak mendapatkan respons yang nyata.

Sehingga dengan adanya kunjungan GBB yang merupakan sukarelawan Ganjar Pranowo diharapkan dapat menitipkan aspirasi kepada Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.