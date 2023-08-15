Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kasus Bayi yang Tertukar, Polisi Kumpulkan Data Perawat Rumah Sakit

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |13:22 WIB
Kasus Bayi yang Tertukar, Polisi Kumpulkan Data Perawat Rumah Sakit
Terkait kasus bayi yang tertukar di Bogor, polisi kumpulkan data perawat (Foto Ilustrasi Freepik)
BOGOR - Polisi terus mendalami kasus dugaan bayi yang tertukar di RS Sentosa Bogor. Seluruh pihak yang terlibat dalam persalinan saat kejadian setahun lalu itu akan dimintai data dan keterangannya.

"Kami mencari data siapa yang merawat, membantu proses persalinan, menjaga bayinya, selama ibu itu dirawat hingga keluar," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (15/8/2023).

Selain itu, polisi juga akan mencari data siapa saja ibu yang melahirkan pada waktu itu. Sehingga, nantinya bisa diketahui pasti kronologi kejadian tersebut.

"Sehingga kita tahu siapa-siapa yang melahirkan pada waktu itu yang sama ketika ibu itu masuk. Kita cari semua data tersebut sehingga kita bisa menentukan langkah selanjutnya, bahwa bayi ini yang tertukar. Sehingga nanti diperkuat dengan hasil DNA," jelasnya.

Pihak rumah sakit, lanjut Rio, terbuka dalam kasus ini. Diharapkan, dugaan bayi yang tertukar ini menjadi lebih jelas dan pada dasarnya polisi akan mengedepankan aspek sosial dibanding hukum.

"Alhamdulillah lancar, rumah sakit juga terbuka untuk kita. Nanti kita dalami semua, data-data sedang dikumpulkan semua agar menjadi jelas semua. Semata-mata ini untuk bersifat sosial kita membantu kesulitan masyarakat. Kami tidak mengedepankan aspek hukum, tapi aspek sosial bagaimana hati nurani seorang ibu terkait masalah ini," tuturnya.

