Cuek Dituntut 12 Tahun Penjara, Mario Dandy: Saya Akan Sampaikan Pleidoi di Persidangan

JAKARTA - Mario Dandy terkesan santai mendengar tuntutan 12 tahun penjara yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di persidangan pada hari ini, Selasa (15/8/2023).

Tanpa memasang ekspresi menyesal, Mario Dandy pun mengaku bakal membacakan pleidoinya sendiri pada persidangan berikutnya.

"Izin majelis, pleidoi pribadi saya akan saya sampaikan di persidangan berikutnya, begitu juga dengan pleidoi tim penasihat hukum saya," ujar Mario Dandy di persidangan, Selasa (15/8/2023).

Saat mendengarkan tuntutannya, Mario Dandy tampak biasa saja. Dirinya tak membuat ekspresi wajah yang sedih maupun senang. Mario Dandy justru terkesan cuek atas tuntutan 12 tahun penjara ditambah penggantian restitusi selama 7 tahun penjara manakala dia tak bisa membayar restitusi sebesar Rp120 miliar.

Bahkan, saat datang keluar ruangan sidang pun Mario tampak berjalan dengan tegak sambil membusungkan dadanya. Mario Dandy juga tak mau menanggapi pertanyaan-pertanyaan awal media kala dia berjalan keluar ruangan sidang.