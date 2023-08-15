Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Istri Terduga Teroris di Bekasi, Tetangga Pastikan Berikan Support

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:27 WIB
Istri Terduga Teroris di Bekasi, Tetangga Pastikan Berikan Support
Rumah terduga teroris di Bekasi (foto: MPI)
A
A
A

BEKASI - Istri tersangka terduga terorisme, Dananjaya Erbening alias DE masih tinggal di kediaman rumah yang digeledah polisi di Perumahan Pesona Anggrek Harapan RW07/RW27, Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Tetangga lingkungan sekitar memastikan memberikan support kepada keluarga tersebut.

“Intinya kita mau memberikan support, kami tawari untuk bantu-bantu bersihkan rumah karena agak berantakan. Tapi dia bilang enggak apa-apa sendiri aja,” kata warga sekitar, Septa Sefriani, Selasa (15/8/2023).

Septa memastikan, bahwa keluarga Dananjaya dipersilakan untuk memanggil petugas keamanan komplek jika memang membutuhkan. Hal ini berkaitan dengan kegiatan di luar rumah.

“Saya bilang ke dia, kalau ada perlu apa-apa keluar (rumah) panggil satpam saja. Masalahnya kayaknya dia enggak ada telpon juga, mungkin disita,” jelas dia.

Setelah penangkapan Dananjaya, rumah itu kini dihuni oleh istri tersangka, orang tua istri dan kedua anaknya. Dalam kesempatan menyambangi kediaman itu pun ia sang ibu menyampaikan permintaan maafnya.

“Ibunya memang meminta maaf karena bikin meresahkan warga,” jelas dia.

Halaman:
1 2
      
