Polisi Terjunkan Tim Trauma Healing untuk Ibu Bayi Tertukar di Bogor

BOGOR - Polisi mengirimkan tim trauma healing dalam kasus dugaan bayi tertukar di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tim tersebut nantinya akan bertugas untuk memberikan ketenangan terhadap dua ibu yang diduga bayinya tertukar di rumah sakit.

"Tim trauma healing dari Polres Bogor untuk memberikan ketenangan kepada bukan hanya saja kepada ibu Siti tapi juga kepada ibu yang satunya," kata Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro, Selasa (15/8/2023).

Selain itu, polisi juga menerjunkan tim gabungan untuk mendalami kasus tersebut. Tim itu terdiri dari Satreskrim Polres Bogor, intelijen dan lainnya.

"Saya mohon doa agar satu minggu ini kasusnya selesai," katanya.

Di sisi lain, tambah Rio, dalam kasus ini pihaknya akan mengedepankan aspek sosial dibandingkan dengan hukum. Namun, tetap semua pihak yang terlibat dan data selama proses persalinan Siti Mauliah di RS Sentosa Bogor setahun lalu akan dikumpulkan untuk dimintai keterangannya.

"Semata-mata ini bersifat sosial kita membantu kesulitan masyarakat. Kami tidak mengedepankan aspek hukum, tapi aspek sosial bagaimana hati nurani seorang ibu terkait masalah ini. Kita akan berusaha untuk menyatukan yang diduga tertukar ini antara bayi satu dan yang lain," pungkasnya.

Sebelumnya, bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Siti Mauliah, warga Ciseeng, Kabupaten Bogor diduga tertukar di rumah sakit. Peristiwa itu terjadi usai Siti melahirkan di RS Sentosa Bogor pada 18 Juli 2022.

