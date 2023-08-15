Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Periksa 17 Saksi, Bakal Ada Tersangka Dugaan Penipuan Jombingo

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |14:46 WIB
Polisi Periksa 17 Saksi, Bakal Ada Tersangka Dugaan Penipuan Jombingo
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan, masih menyelidiki kasus dugaan penipuan Jombingo. Ade mengatakan, 17 saksi telah diperiksa.

"Kemarin sudah dilakukan gelar perkara, peningkatan status Penyelidikan menjadi penyidikan. Saat ini sedang proses penyidikan kita lakukan," ungkap Ade, Selasa (15/8/2023).

Ade mengatakan, pihaknya telah telah melakukan pemeriksaan terhadap 17 saksi terkait kasus tersebut. Akan tetapi, ia tak merinci terkait identitas dari saksi yang diperiksa.

"Ada 17 saksi dan saat ini untuk Jombingo sudah masuk tahap penyidikan. Nanti akan kita lakukan gelar perkara lagi untuk menentukan penetapan tersangka," ujarnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengusut kasus dugaan penipuan aplikasi Jombingo. Ada dua korban yang melapor terkait penipuan tersebut, yakni Nuraini dan Esa Nirwana.

Nuraini mengalami total kerugian Rp37,8 juta, sementara Esa mengalami kerugian Rp4,5 juta. Para korban mendapat tawaran bergabung dalam aplikasi tersebut via email. Kemudian, korban diminta untuk top up.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179454/penipuan-6UGy_large.jpg
Kesaksian Firman, Orangtua WNI yang Dipaksa Jadi Sindikat Penipuan di Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170812/penipuan-GYVv_large.jpg
Ketua Animal Defenders Indonesia Ditetapkan Tersangka Penipuan, Ini Kronologi Lengkap Kasusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/338/3170235/ilustrasi-8x50_large.jpg
Terbongkar, Dukun Pengganda Uang di Kalibata Jaksel Ternyata Tukang Pijat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/15/338/3170175/viral-GarL_large.jpg
Polisi Tangkap Dukun Pengganda Uang di Kalibata, Mengaku Bisa Bikin Uang Segepok Jadi Sekoper
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/512/3163263/intel_gadungan-BWy7_large.jpg
Memiliki Nama Sama, Tenaga Kontrak Nyamar Jadi Kasi Intel Kejari untuk Menipu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/519/3161892/brimob-6upj_large.jpg
Ngaku Anggota Brimob, Pemuda Kediri Tipu 6 Orang Bisa Menjadi Pemain Super League
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement