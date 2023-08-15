Tersengat Listrik saat Ambil Layangan, Bocah di Bogor Alami Luka Bakar

BOGOR - Seorang bocah laki-laki tersengat listrik di wilayah Citeureup, Kabupaten Bogor. Korban tersengat listrik ketika hendak mengambil layangan.

"Betul (anak di bawah umur tersengat listrik), kejadian kemarin," kata Kanit Reskrim Polsek Citeureup, AKP Yayan Sopian dikonfirmasi, Selasa (15/8/2023).

Adapun peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Diketahui, korban hendak mengambil layangan yang tersangkut di kabel listrik menggunakan batang alumunium hingga akhirnya tersengat listrik.

"Lagi ngambil layangan di atas, pakai alumunium bekas gorden," jelasnya.

Atas kejadian tersebut, korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Korban mengalami luka bakar pada bagian tangan dan kaki.

"Kemarin langsung dibawa ke rumah sakit. Luka bakar tangan sama kakinya," tutupnya.

(Awaludin)