Beraksi di Sekitar Halte Tosari, Jambret Gasak Kamera Seharga Puluhan Juta Rupiah

Jambret di sekitar Halte Tosari, Jakarta Pusat (Foto: Dok)

JAKARTA - Aksi penjambretan terjadi sekitar Halte Tosari, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat pada Selasa (15/8/2023). Dari kejadian tersebut, korban Rommy Pujianto mengalami kerugian puluhan juta rupiah.

Barang yang berhasil digasak pelaku yakni, Kamera Nikon Z6 II, Serial Number (SN) 7223886; Lensa Nikon AF-S 70-200mm f2.8 FL ED VR, SN 203449; Godox flash speedlite for Nikon V860 III.

Menurut penuturan Rommy, peristiwa itu terjadi pada Selasa pagi sekira pukul 06.40 WIB. Saat itu, dirinya sedang melakukan pemotrean di kawasan Halte Tosari.

"Pukul 6.25 WIB, saya tiba di TKP untuk motret pesepeda dan pelari. Baru bentar motret karena ada keperluan mendesak saya cek HP yang disimpan di tas (cek HP ini biasanya jarang saya lakuin)," katanya.

Rommy mengaku sebelum menunduk cek HP, sempat melihat ada orang pakai sepeda motor berhenti kayak mau siap jalan di trotoar dekat dirinya.

"Motornya lupa apalagi plat nopol enggak tau, tapi kalau enggak salah ingat pakai jaket warna merah bata/oranye gitu dan enggak pakai masker, saya sempat lihat wajahnya jelas," ujarnya.

"Nah, pas baru nunduk cek HP yang ada di tangan kanan saya, dan kamera di tangan kiri saya, tiba-tiba saya sekilas lihat ada tangan mendekat, kejadian begitu cepat, ternyata kamera saya diambil.," imbuhnya.