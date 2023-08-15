Polusi Udara Jakarta, Kasus ISPA di Jakbar Capai 9.709

Polusi udara di Jakarta, kasus ISPA di Jakbar mencapai 9.709 (Foto Ilustrasi : Okezone.com)

JAKARTA - Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari mengungkapkan saat ini kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah Jakarta Barat, selama Januari hingga Juli 2023, mencapai 9.709.

Erizon mengatakan, kasus ISPA pada Januari mencapai 1.615 kasus, Februari 1.518, Maret 1.831 dan April sebanyak 1.237 kasus.

"Sementara Mei 1.095 kasus, Juni 1.311 kasus, dan Juli 1.102 kasus," ujar Erizon, Selasa (15/8/2023).

Sehingga, total ada 9.709 kasus ISPA mulai dari usia lima tahun sampai lansia di atas 60 tahun yang tercatat Sudin Kesehatan Jakarta Barat.

Ia mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi kemungkinan lonjakan ISPA yang bisa saja terjadi akibat buruknya kualitas udara di Jakarta. Ia memastikan, ketersediaan obat-obatan untuk pasien tercukupi.

"Ketersediaan obat dipastikan tercukupi," ujarnya.