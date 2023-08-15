Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polusi Udara Jakarta, Kasus ISPA di Jakbar Capai 9.709

Bachtiar Rojab , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:06 WIB
Polusi Udara Jakarta, Kasus ISPA di Jakbar Capai 9.709
Polusi udara di Jakarta, kasus ISPA di Jakbar mencapai 9.709 (Foto Ilustrasi : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Suku Dinas (Sudin) Kesehatan Jakarta Barat, Erizon Safari mengungkapkan saat ini kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di wilayah Jakarta Barat, selama Januari hingga Juli 2023, mencapai 9.709.

Erizon mengatakan, kasus ISPA pada Januari mencapai 1.615 kasus, Februari 1.518, Maret 1.831 dan April sebanyak 1.237 kasus.

"Sementara Mei 1.095 kasus, Juni 1.311 kasus, dan Juli 1.102 kasus," ujar Erizon, Selasa (15/8/2023).

Sehingga, total ada 9.709 kasus ISPA mulai dari usia lima tahun sampai lansia di atas 60 tahun yang tercatat Sudin Kesehatan Jakarta Barat.

Ia mengatakan, tidak ada persiapan khusus untuk menghadapi kemungkinan lonjakan ISPA yang bisa saja terjadi akibat buruknya kualitas udara di Jakarta. Ia memastikan, ketersediaan obat-obatan untuk pasien tercukupi.

"Ketersediaan obat dipastikan tercukupi," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3025050/atasi-polusi-jakarta-heru-budi-akan-lakukan-rekayasa-cuaca-qb2ZucsK4H.jpg
Atasi Polusi Jakarta, Heru Budi Akan Lakukan Rekayasa Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/23/338/3024935/atasi-polusi-udara-ekstrem-di-jakarta-bpbd-siapkan-upaya-modifikasi-cuaca-dlseuB8zsS.jpg
Atasi Polusi Udara Ekstrem di Jakarta, BPBD Siapkan Upaya Modifikasi Cuaca
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/338/3022728/udara-jakarta-dan-tangsel-sangat-tidak-sehat-meski-lagi-libur-idul-adha-9EWLVBqWoZ.jpg
Udara Jakarta dan Tangsel Sangat Tidak Sehat Meski Lagi Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/01/337/2991229/cegah-krisis-iklim-yre-dorong-transisi-energi-di-kawasan-perdesaan-GjZ9IbErZA.jpg
Cegah Krisis Iklim, YRE Dorong Transisi Energi di Kawasan Perdesaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/08/337/2935522/gandeng-pmi-pemerintah-antisipasi-perubahan-iklim-dan-polusi-jbvoFX55xy.jpg
Gandeng PMI, Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim dan Polusi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/338/2914147/diguyur-hujan-awal-november-wali-kota-depok-klaim-indeks-udara-membaik-j0QXSaTvIe.jpg
Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement