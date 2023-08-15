Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pantun Hasto: Ganjar Pranowo Berambut Putih, Cermin Kebijaksanaan Hatinya Bersih

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |17:56 WIB
Pantun Hasto: Ganjar Pranowo Berambut Putih, Cermin Kebijaksanaan Hatinya Bersih
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto melontarkan pantun untuk Ganjar Pranowo (Foto : MPI)
BOGOR - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto melontarkan pantun yang menggambarkan sosok Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo.

Pantun itu disampaikan Hasto ketika memberi pidato pada kegiatan penyerahan piagam penghargaan untuk PDI Perjuangan di Lapangan Teluk Pinang, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor, Selasa (15/8/2023).

“Dari Jakarta ke Ciawi,

Jalan menanjak asik sekal.

Di sini kita semua berbakti,

Perkuat kesehatan rakyat dengan cara berdikari," ujar Hasto dalam pantun pertama.

Kemudian, Hasto melempar pantun kedua. Pantun itu, menggambarkan Ganjar merupakan sosok bijaksana.

“Burung beo burung cenderawasih,

Bola matanya bersinar jernih.

Ganjar Pranowo berambut putih,

Cermin kebijaksanaan hatinya bersih.” kara Hasto disambut tepuk tangan riuh para peserta yang hadir.

Dalam sambutannya, Hasto menyampaikan salam Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang dititipkan kepadanya.

“Salam dari Ibu Megawati, khususnya untuk para ibu yang hadir di sini,” kata Hasto.

