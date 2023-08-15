Ini Solusi Jangka Pendek Kurangi Polusi Udara di Jabodetabek

KLHK memberikan solusi jangka pendek untuk bisa mengurangi polusi udara di Jabodetabek (Foto : Antara)

JAKARTA - Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Dirjen Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan KLHK Lukmi Purwandari mengatakan ada beberapa upaya jangka pendek untuk mengurangi polusi udara.

Salah satunya ialah bisa dilakukan langsung pengaturan dari Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing

"Bisa dari Pemerintah Daerah menerapkan zona-zona yang rendah emisi," kata Lukmi dalam diskusi Polemik Trijaya bertajuk 'Solusi Polusi Jakarta', pada kanal Youtube Trijaya FM, Selasa (15/8/2023).

Hal tersebut seperti yang dilakukan di kawasan Kota Tua, di Jakarta. Menurut Lukmi di kawasan tersebut telah dibatasai hanya kendaraan umum atau sepeda dan kendaraan tanpa emisi yang boleh melintas.

"Itu perlu dibuat lebih banyak lagi area rendah emisi tersebut," ungkapnya.

Sehingga, dalam satu daerah tertentu bisa dipisahkan antara orang-orang yang berkeliaran di jalan dan kendaraan yang ada. Adapun daerah yang ditargetkan menerapkan hal serupa, ialah daerah yang mobilitas kendaraannya tinggi.

"Mestinya yang untuk daerah banyak orang jalan-jalan itu ya jangan ada banyak kendaraan, karena jadi satu mereka orang dan kendaraan," ungkap dia.