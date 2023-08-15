Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Buntut Dugaan Bayi Tertukar di Bogor, 15 Perawat RS Sentosa Bogor Dinonaktifkan

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |20:53 WIB
Buntut Dugaan Bayi Tertukar di Bogor, 15 Perawat RS Sentosa Bogor Dinonaktifkan
Illustrasi (foto: freepick)
A
A
A

BOGOR - Rumah Sakit (RS) Sentosa Bogor telah memberikan sanksi terhadap 15 perawat terkait kasus dugaan bayi tertukar. Mereka diberikan sanksi berupa SP-1 dan menonaktifkan sementara.

"Jadi perawat yang kami duga terlibat di dalam peristiwa ini ada sekitar 15. Ke-15 itu maksudnya kan 1 shift itu sekitar 5 orang, shift pagi 5 orang, shift siang 5 orang dan shift malam 5 orang. Jadi kita sudah memberikan sanksi berupa SP-1 dan menonaktifkan dari pelayanan sebagaimana dari biasanya dikerjakan selama ini sebagai perawat," kata Juru Bicara RS Sentosa Bogor Gregg Djako dikonfirmasi wartawan, Selasa (15/8/2023).

Adapun para perawat itu diduga melakukan kelalaian yang menyebabkan bayi tertukar. Dugaan kelalaian yang dilakukan yakni terkait penggunaan gelang.

"Mereka menurut pemeriksaan rumah sakit sementara, itu mereka melakukan dugaan kelalaian. Ya terkait gelang yang sudah menjadi informasi umun lah ya, terkait gelang, kemudian ada dugaan gelang double ya, ada dugaan gelang copot itu aja terkait itu ada kelalaian," ungkapnya.

Di sisi lain, tambah Gregg, dalam kasus ini rumah sakit menyebut hanya dua bayi yang diduga tertukar. Karena, pada saat kejadian setahun lalu hanya ada bayi laki-laki atas nama Siti Mauliah dan pasien B.

"Kenapa rumah sakit itu berangkat kecuriagaannya ini kepada 2 bayi laki-laki, karena saat yang sama itu memang hanya ada 2 bayi laki laki dan sisanya bayi perempuan 4. Dan itu kemudian itu diperkuat ada dugaan nama bayi ibu Siti itu tertulis nama bayi ibu B. Nah kemudian dugaan ke arah sana bahwa semakin menyakinkan ibu B yang diduga tertukar," bebernya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183931/bayi-PKIC_large.jpg
Geger, Bayi Ditemukan Dalam Kantong Makanan di Tumpukan Sampah Jaktim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/22/338/3171556/penemuan_bayi-LBaF_large.jpg
Bayi Misterius Ditemukan Warga di Depan Yayasan Yatim Jakbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/22/337/3164654/bayi-7V2K_large.jpg
Kemenkes Selidiki Epidemiologi Terkait Kematian Balita di Sukabumi Akibat Cacingan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/337/3149085/5_juta_anak_lahir_setiap_tahun_di_indonesia_prabowo_setara_populasi_singapura-Ha3T_large.jpg
5 Juta Anak Lahir Setiap Tahun di Indonesia, Prabowo: Setara Populasi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/02/340/3135561/bayi_dibuang-k3KU_large.jpg
Geger, Bayi Perempuan Dibuang di Toilet Puskesmas Selong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/02/338/3127854/bayi-KgnY_large.jpg
Geger, Warga Bogor Temukan Bayi Mungil di Semak-Semak
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement