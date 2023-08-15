Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sosialisasikan Ganjar, Relawan Tebarkan Berbagai Kegiatan Positif ke Milenial di Tangsel

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:08 WIB
Sosialisasikan Ganjar, Relawan Tebarkan Berbagai Kegiatan Positif ke Milenial di Tangsel
Relawan Ganjar di Tangsel Banten/ist
A
A
A

TANGSEL - Berbagai cara terus dilakukan relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar Banten untuk terus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo ke Masyarakat dengan kegiatan yang positif.

Salah satu caranya yang dilakukan Gardu Ganjar, yakni menggelar fun match mini soccer bersama kalangan milenial di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

“Kami melaksanakan fun mini soccer yang diikuti oleh beberapa kalangan milenial dan pecinta sepak bola yang ada di wilayah Kecamatan Serpong,” kata Ketua Umum Gardu Ganjar, Ahmad Wahyudin Nasyar, Selasa (15/8/2023).

Wahyudin mengatakan, kegiatan fun match mini soccer ini terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo. Di mana, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu gemar berolahraga di tengah kesibukannya.

“Bagaimana cara kami menggerakan anak-anak muda ini untuk melakukan kegiatan yang positif, dan tentunya cinta terhadap olahraga seperti halnya yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo,” terangnya.

Oleh karena itu, dia berharap kegiatan fun match mini soccer bisa memberikan dampak positif kepada para milenial khususnya di Kecamatan Serpong. Dengan begitu bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh.

“Harapannya satu agar bagaimana caranya para pemuda ini lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan positif,” imbuhnya.

Di sela kegiatan, Gardu Ganjar turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 kepada para peserta.

“Tentunya sambil menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo di kalangan milenial di seluruh lapisan masyarakat. Mereka juga sambil mendeklarasikan diri bahwa mereka pendukung Pak Ganjar,” tutup Wahyudin.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022569/jelang-pilkada-serentak-2024-ganjar-pranowo-bakal-fokus-bantu-menangkan-pdip-RYWfvDVbIf.jpg
Jelang Pilkada Serentak 2024, Ganjar Pranowo Bakal Fokus Bantu Menangkan PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/337/3022531/pdip-berencana-usung-anies-baswedan-ganjar-seandainya-tak-cocok-tidak-harus-dipaksakan-OFjL6pc1DR.jpg
PDIP Berencana Usung Anies Baswedan, Ganjar: Seandainya Tak Cocok Tidak Harus Dipaksakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022463/guyon-ganjar-saat-melihat-sapi-kurban-usai-salat-idul-adha-podo-podo-bantenge-DvpldwYzuv.jpg
Guyon Ganjar saat Melihat Sapi Kurban Usai Salat Idul Adha: Podo-Podo Bantenge
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/510/3022439/sholat-idul-adha-di-di-sleman-bareng-keluarga-ganjar-suasananya-hangat-MLrytWbNSJ.jpg
Sholat Idul Adha di di Sleman Bareng Keluarga, Ganjar: Suasananya Hangat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/337/3013117/ganjar-pranowo-sebut-jadi-oposisi-bukan-berarti-merecoki-pemerintah-Y9OWq3PKMA.jpg
Ganjar Pranowo Sebut Jadi Oposisi Bukan Berarti Merecoki Pemerintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006197/soal-wacana-pembentukan-presidential-club-ganjar-pranowo-itu-untuk-apa-ya-Ku0HnbcBbH.jpg
Soal Wacana Pembentukan Presidential Club, Ganjar Pranowo: Itu untuk Apa Ya?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement