Sosialisasikan Ganjar, Relawan Tebarkan Berbagai Kegiatan Positif ke Milenial di Tangsel

TANGSEL - Berbagai cara terus dilakukan relawan bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Desa Untuk (Gardu) Ganjar Banten untuk terus mengenalkan sosok Ganjar Pranowo ke Masyarakat dengan kegiatan yang positif.

Salah satu caranya yang dilakukan Gardu Ganjar, yakni menggelar fun match mini soccer bersama kalangan milenial di Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan, Banten.

“Kami melaksanakan fun mini soccer yang diikuti oleh beberapa kalangan milenial dan pecinta sepak bola yang ada di wilayah Kecamatan Serpong,” kata Ketua Umum Gardu Ganjar, Ahmad Wahyudin Nasyar, Selasa (15/8/2023).

Wahyudin mengatakan, kegiatan fun match mini soccer ini terinspirasi dari sosok Ganjar Pranowo. Di mana, Gubernur Jawa Tengah dua periode itu gemar berolahraga di tengah kesibukannya.

“Bagaimana cara kami menggerakan anak-anak muda ini untuk melakukan kegiatan yang positif, dan tentunya cinta terhadap olahraga seperti halnya yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo,” terangnya.

Oleh karena itu, dia berharap kegiatan fun match mini soccer bisa memberikan dampak positif kepada para milenial khususnya di Kecamatan Serpong. Dengan begitu bisa mewujudkan Indonesia yang tangguh.

“Harapannya satu agar bagaimana caranya para pemuda ini lebih aktif dalam kegiatan-kegiatan positif,” imbuhnya.

Di sela kegiatan, Gardu Ganjar turut menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden 2024 kepada para peserta.

“Tentunya sambil menyosialisasikan sosok Ganjar Pranowo di kalangan milenial di seluruh lapisan masyarakat. Mereka juga sambil mendeklarasikan diri bahwa mereka pendukung Pak Ganjar,” tutup Wahyudin.