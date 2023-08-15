Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pemkot Tangsel Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal

Hambali , Jurnalis-Selasa, 15 Agustus 2023 |21:45 WIB
Pemkot Tangsel Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal
Pemkot Tangsel Ajak Pemuda Lestarikan Budaya
A
A
A


TANGSEL- Peran generasi muda dinilai sangat penting dalam mempertahankan jati diri budaya suatu daerah, salah satunya di Kota Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangsel mengajak seluruh elemen masyarakat, seniman dan lembaga untuk ikut serta melestarikan kebudayaan.

"Kita mengajak generasi muda lebih aktif menjaga nilai budaya. Ke depannya itu, selain fungsi melestarikan budaya tapi juga pendidikannya harus berjalan," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, usai kegiatan pelatihan kebudayaan di Aula Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Selasa (15/08/23).

Dia mengatakan, pemberdayaan generasi muda dalam memertahankan kebudayaan harus dilakukan sejak dini. Sebab, gempuran teknologi digital melalui gadget bisa menjerumuskan mereka dari minat mencintai budayanya sendiri.

"Hari ini kan luar biasa dari pada dampak anak-anak main HP, main medsos, yang kadang-kadang dampak negatifnya banyak. Untuk itu tadi, setiap kegiatan-kegiatan kebudayaan selalu kita libatkan peran generasi muda," paparnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/338/3126673/tangsel-dJuR_large.jpg
Indeks Pembangunan Manusia Tangsel Tertinggi di Banten, Kemiskinan Terendah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/26/338/3117595/tangsel-vNX0_large.jpg
Dorong Kemajuan UMKM, Wawalkot Tangsel Resmikan Galeri Dekranasda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/21/338/3088018/tangsel-WUOT_large.jpg
Dorong Warga Melek Digital, Pemkot Tangsel Pasang 1.078 Wifi Gratis di Ruang Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/05/338/3082360/tangsel-Jhrb_large.jpg
Cegah Kejahatan, 4.738 Lampu PJU di Tangsel Diperbaiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/23/338/3038449/heboh-isu-aset-kendaraan-dinas-diduga-hilang-ini-kata-plt-kepala-bkad-tangsel-I36a2U6NGj.jpg
Heboh Isu Aset Kendaraan Dinas Diduga Hilang, Ini Kata Plt Kepala BKAD Tangsel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/338/3032428/terus-diperluas-kini-58-pkbm-se-tangsel-dipasang-internet-gratis-mXEai5xyTv.jpg
Terus Diperluas, Kini 58 PKBM Se-Tangsel Dipasang Internet Gratis
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement