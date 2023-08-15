Pemkot Tangsel Ajak Generasi Muda Lestarikan Budaya dan Kearifan Lokal





TANGSEL- Peran generasi muda dinilai sangat penting dalam mempertahankan jati diri budaya suatu daerah, salah satunya di Kota Tangerang Selatan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tangsel mengajak seluruh elemen masyarakat, seniman dan lembaga untuk ikut serta melestarikan kebudayaan.

"Kita mengajak generasi muda lebih aktif menjaga nilai budaya. Ke depannya itu, selain fungsi melestarikan budaya tapi juga pendidikannya harus berjalan," ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Tangsel, Deden Deni, usai kegiatan pelatihan kebudayaan di Aula Kantor Kelurahan Pondok Cabe Ilir, Pamulang, Selasa (15/08/23).

Dia mengatakan, pemberdayaan generasi muda dalam memertahankan kebudayaan harus dilakukan sejak dini. Sebab, gempuran teknologi digital melalui gadget bisa menjerumuskan mereka dari minat mencintai budayanya sendiri.

"Hari ini kan luar biasa dari pada dampak anak-anak main HP, main medsos, yang kadang-kadang dampak negatifnya banyak. Untuk itu tadi, setiap kegiatan-kegiatan kebudayaan selalu kita libatkan peran generasi muda," paparnya.