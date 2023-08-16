Saat Gus Dur Ungkap Rencana Pembubaran NU Lewat Pemakzulannya dari Jabatan Presiden

JAKARTA - KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengungkap adanya siasat untuk membubarkan Nahdlatul Ulama (NU) lewat skenario pemakzulannya dari kursi Presiden.

KH Manarul Hidayat menceritakan hal tersebut saat Haul Almarhumin Sesepuh dan Warga Pondok Buntet Pesantren Cirebon 2023, Sabtu 5 Agustus 2023.

Saat itu, Kiai Manarul diminta Gus Dur untuk menjadi ketua panitia istighatsah di Senayan, Jakarta.

"Jam 2 ke rumah (Gus Dur). Saya dipanggil ketika Gus Dur jadi presiden. Tolong besok kiai jadi ketua istighatsah berita dari langit. Apel akbar," katanya dilansir NUOnline.

Lalu, ia pun menanyakan perihal kepentingan penyelenggaraan acara istighatsah tersebut. Gus Dur pun mengungkap bahwa warga NU atau Nahdliyin yang hendak berdemonstrasi dikhawatirkan menimbulkan chaos.

"Emang apa Gus? Saya kan mau dilengserkan. Itu NU seluruh Indonesia akan datang ke Jakarta. Akan nyerbu gedung MPR. Dikhawatirkan chaos. Ngerusak kantor," katanya.

Kiai Manarul melanjutkan bahwa demo chaos dan perusakan itu bisa menjadi catatan bagi NU untuk dibubarkan. "Akhirnya orang-orang anti NU, 'Bubarkan NU!' karena NU bikin chaos," ujarnya.

"Tolong catat! Asli," lanjut Pengasuh Pondok Pesantren Al-Manar Al-Azhari Depok, Jawa Barat itu.