Seperti Jokowi di 2014, Ganjar Pranowo Berpeluang Menangi Pilpres 2024

JAKARTA - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo memiliki peluang besar untuk memenangkan Pilpres 2024 meski hanya didukung sedikit partai. Situasi Ganjar Pranowo saat ini, dinilai mirip dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres 2014.

“Pendukung Ganjar Pranowo harus belajar banyak dari pengalaman Pilpres 2014. Memori Pilpres tahun 2014 hampir mirip terjadi di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengusung Pak Joko Widodo (Jokowi) yang hanya didukung oleh dua partai besar dan punya banyak pengalaman dalam pemilihan umum di Indonesia yaitu PDI-P dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),” ujar Pengamat ekonomi, Andhika Nurwin Maulana dalam keteranganmya yang diterima, Rabu (16/8/2023).

BACA JUGA: Kala Ganjar Pranowo Diberikan Buket Bunga dari Siswa SLB di Magelang

Sedangkan Prabowo, kata Andhika, yang didukung oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, PKS, dan PBB, jumlah partai lebih banyak dari pada jumlah partai pendukung Jokowi kala itu.

"Namun, dengan jumlah partai besar tersebut ternyata tetap dimenangkan oleh Jokowi pada Pilpres 2014,” ujarnya.

Andhika mengatakan, dukungan Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) kepada Prabowo Subiakto merupakan pergeseran besar peta kekuatan dalam Pilpres tahun ini. Sebab, PAN dan Partai Golkar adalah partai besar, terutama Golkar yang selalu berada dalam koalisi pemerintah.

“Ini merupakan tantangan dan juga kesempatan kubu Ganjar Pranowo untuk mencari strategi dalam peningkatan figur Ganjar Pranowo ketika beberapa partai besar menjadi pendukung calon presiden lainnya,” ujarnya.

Salah satu strategi kampanye yang digunakan Jokowi pada Pilpres 2014, sambungnya, adalah bagaimana cerita suksesnya dalam memimpin Kota Solo dan Provinsi DKI Jakarta untuk mencalonkan menjadi Presiden.

Beberapa rencana program keberhasilan Jokowi di Kota Solo dan DKI Jakarta digunakan sebagai program yang sama untuk Pilpres. Namun tentu saja program-program keberhasilan tersebut dikemas dalam bentuk program tingkat nasional.