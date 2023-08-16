Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Modifikasi Air Gun Jadi Senpi, Teroris di Bekasi Akan Serang Markas TNI-Polri

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |07:00 WIB
Modifikasi Air Gun Jadi Senpi, Teroris di Bekasi Akan Serang Markas TNI-Polri
Ilustrasi (Foto: Dok Istimewa/Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Terduga teroris Dananjaya Erbening (DE) diduga memodifikasi air gun menjadi senjata api (senpi). Hal itu terungkap setelah Densus 88 Polri menemukan adanya senjata modifikasi saat menggeledah kediaman Dananjaya di daerah Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, hari ini.

Selain senjata modifikasi, Densus 88 Polri juga menemukan berbagai senjata api pabrikan mulai dari laras panjang hingga pendek di kediaman Dananjaya. Saat ini, keseluruhan senjata api tersebut telah diamankan dan disita oleh pihak kepolisian untuk didalami lebih lanjut.

"Dari hasil hasil penggeledahan dan penyitaan oleh teman-teman dari Densus, bahwa itu ada senpi laras panjang, ada senpi laras pendek. Ada juga modifikasi dari senjata air gun diubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto di Bekasi, Senin 14 Agustus 2023.

Karyoto menekankan bahwa penyimpanan berbagai senjata api tersebut sangat berbahaya dan dapat mematikan orang. Dari hasil penelusuran sementara, Densus 88 Polri menemukan 18 pucuk senjata api dengan berbagai jenis di kediaman Dananjaya.

"Masih dihitung, 18, itu masih campuran ada yang air gun, yang dimodifikasi jadi senpi, ada juga pabrikan juga ada," ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/338/3184396/bareskrim_polri-JDH9_large.jpg
Waspada! Ini Pertanyaan Jebakan Kelompok Teror untuk Jaring Anak-Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/337/3184370/kelompok_teror-ewUY_large.jpg
Kelompok Teror yang Bertugas Rekrut Bocah Ternyata Jaringan ISIS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement