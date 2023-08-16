Modifikasi Air Gun Jadi Senpi, Teroris di Bekasi Akan Serang Markas TNI-Polri

JAKARTA - Terduga teroris Dananjaya Erbening (DE) diduga memodifikasi air gun menjadi senjata api (senpi). Hal itu terungkap setelah Densus 88 Polri menemukan adanya senjata modifikasi saat menggeledah kediaman Dananjaya di daerah Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, hari ini.

Selain senjata modifikasi, Densus 88 Polri juga menemukan berbagai senjata api pabrikan mulai dari laras panjang hingga pendek di kediaman Dananjaya. Saat ini, keseluruhan senjata api tersebut telah diamankan dan disita oleh pihak kepolisian untuk didalami lebih lanjut.

"Dari hasil hasil penggeledahan dan penyitaan oleh teman-teman dari Densus, bahwa itu ada senpi laras panjang, ada senpi laras pendek. Ada juga modifikasi dari senjata air gun diubah menjadi senjata api. Ini yang sangat berbahaya," kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto di Bekasi, Senin 14 Agustus 2023.

Karyoto menekankan bahwa penyimpanan berbagai senjata api tersebut sangat berbahaya dan dapat mematikan orang. Dari hasil penelusuran sementara, Densus 88 Polri menemukan 18 pucuk senjata api dengan berbagai jenis di kediaman Dananjaya.

"Masih dihitung, 18, itu masih campuran ada yang air gun, yang dimodifikasi jadi senpi, ada juga pabrikan juga ada," ungkapnya.