Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Daftar Jenderal yang Juga Pernah Menjabat di Pertamina, Siapa Saja?

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:31 WIB
Daftar Jenderal yang Juga Pernah Menjabat di Pertamina, Siapa Saja?
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar jendral yang pernah jadi pejabat di Pertamina menarik untuk diulas. Pasalnya, mereka memiliki latar belakang sebagai jenderal sebelum menjadi pejabat pada perusahaan plat merah tersebut.

Sayangnya punya pengalaman menjadi Jendral tidak membuat Pertamina untung. Bahkan, perusahaan memiliki banyak hutang serta merugikan negara.

Berikut daftar jenderal yang pernah jadi pejabat di Pertamina melansir berbagai sumber, Selasa (25/07/23):

1. Ibnu Sutowo (Jendral TNI)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) dr. H. Ibnu Sutowo merupakan salah satu tokoh paling kontroversial yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dari tahun 1968 - 1976.

Pada masa itu, Ibnu Sutowo menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai militer aktif dan pengelola perusahaan minyak negara. Selama masa pemerintahannya, Pertamina menghadapi berbagai guncangan dan hampir bangkrut lantaran tidak mampu membayar proyek keuangan.

Salah satu proyek paling kontroversial adalah sewa beli tanker Samudra. Akhirnya pada tahun 1975 Ibnu Sutowo meninggalkan hutang besar negara mencapai USD 10,5 miliar. Padahal pendapatan dalam negeri mencapai USD 6 Miliar.

Pemerintah yang berada dibawah pemerintahan Presiden Soeharto mencium adanya tindak korupsi di tubuh Pertamina. Ibnu Sutowo lengser dari jabatannya, tetapi ia tidak dinyatakan bersalah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Pertamina polri tni
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/320/3186781//pertamina-c6xa_large.jpg
Percepat Penanganan Bencana di Sumatera, Pertamina Pastikan Pasokan Energi Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/337/3186765//polri-DGFy_large.jpg
Perintah Presiden, Polri Kirim Ribuan Paket dan Peralatan SAR untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186762//polri-fd8F_large.jpg
Polri: Korban Banjir Bandang dan Longsor Sumatera Butuh Obat-obatan  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186755//tni-crkD_large.jpg
Gerak Cepat Pasukan TNI Droping Bantuan ke Daerah Terisolasi di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186753//polri-c1mR_large.jpg
KRI Radjiman Bawa Bantuan Polri untuk Korban Bencana di Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186720//polri-MiJn_large.jpg
Pesawat CN 295 dan Fokker 50 Polri Droping Logistik untuk Korban Bencana di Aceh hingga Sumbar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement