Daftar Jenderal yang Juga Pernah Menjabat di Pertamina, Siapa Saja?

JAKARTA - Daftar jendral yang pernah jadi pejabat di Pertamina menarik untuk diulas. Pasalnya, mereka memiliki latar belakang sebagai jenderal sebelum menjadi pejabat pada perusahaan plat merah tersebut.

Sayangnya punya pengalaman menjadi Jendral tidak membuat Pertamina untung. Bahkan, perusahaan memiliki banyak hutang serta merugikan negara.

Berikut daftar jenderal yang pernah jadi pejabat di Pertamina melansir berbagai sumber, Selasa (25/07/23):

1. Ibnu Sutowo (Jendral TNI)

Letnan Jenderal TNI (Purn.) dr. H. Ibnu Sutowo merupakan salah satu tokoh paling kontroversial yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Pertamina dari tahun 1968 - 1976.

Pada masa itu, Ibnu Sutowo menjalankan dua fungsi sekaligus sebagai militer aktif dan pengelola perusahaan minyak negara. Selama masa pemerintahannya, Pertamina menghadapi berbagai guncangan dan hampir bangkrut lantaran tidak mampu membayar proyek keuangan.

Salah satu proyek paling kontroversial adalah sewa beli tanker Samudra. Akhirnya pada tahun 1975 Ibnu Sutowo meninggalkan hutang besar negara mencapai USD 10,5 miliar. Padahal pendapatan dalam negeri mencapai USD 6 Miliar.

Pemerintah yang berada dibawah pemerintahan Presiden Soeharto mencium adanya tindak korupsi di tubuh Pertamina. Ibnu Sutowo lengser dari jabatannya, tetapi ia tidak dinyatakan bersalah.