Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kisah Heroik Kurir Berita Kemerdekaan, Gunakan Sandi Kelabui Belanda

Qur'anul Hidayat , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |05:36 WIB
Kisah Heroik Kurir Berita Kemerdekaan, Gunakan Sandi Kelabui Belanda
Para kurir pembawa berita kemerdekaan punya peran penting usai Proklamasi 17 Agustus 1945. (Foto: Ilustrasi/Dok Ist)
A
A
A

KEMERDEKAAN Indonesia pada 17 Agustus 1945 tak lepas dari jasa para pengirim berita. Apalagi ketika Proklamasi Kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur Jakarta baru berusia dua bulan.

Kala itu, teks proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno hanya bisa menjangkau sebagian kecil wilayah Indonesia, yaitu wilayah yang kebetulan memiliki radio dan dapat menangkap siaran berita dari RRI.

Pada masa itu, menjadi kurir bukanlah hal yang mudah. Mereka harus bisa pintar mengelabui para pasukan Belanda agar tak ditangkap.

 BACA JUGA:

Hal itu juga yang dirasakan oleh Sholeh. Kala itu, ia harus memberikan kabar kemerdekaan dengan sandi-sandi khusus agar tak diketahui pasukan Belanda.

Ia pun bertugas menyampaikan kepada siapa saja orang yang ditemuinya. Melansir dari Historia, Sholeh pernah diberi mandat oleh orang yang tidak dikenal untuk menyerahkan surat pada orang dengan lengan baju terangkat di Purwakarta.

Saat itu lokasinya bisa dibilang lumayan jauh, sehingga ia membutuhkan waktu cukup lama untuk sampai ke sana. Ia bahkan harus melewati hutan untuk sampai ke perkampungan yang dituju.

Sesampainya di sana pun, saat bertemu orang yang dimaksud, masih ada kata sandi yang harus diucapkan. Hal ini membuktikan bahwa keadaan zaman dulu begitu sulit meskipun hanya mengirim pesan atau barang.

BACA JUGA:

Melihat Kediaman Tadashi Maeda Lokasi Soekarno-Hatta Lahirkan Teks Proklamasi 

Selain sholeh, untuk menyebarluaskan kabar kemerdekaan, Kepala Kepolisian Negara di bawah Kementerian Dalam Negeri yang saat itu dijabat oleh Komisaris Jenderal Pol. Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo diutus mencari pemuda yang mau dikirim ke pelosok Indonesia yang bertugas sebagai kurir penyebar berita Proklamasi kemerdekaan.

Pemerintah menganggap masyarakat yang tinggal di pelosok dusun, di pinggir hutan, di kaki gunung, dan di seberang lautan banyak belum mengetahui Indonesia sudah merdeka

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/27/337/3179479/ledakan-9Gvj_large.jpg
Kilas Balik Sejarah: Tragedi Ledakan Pabrik Kembang Api di Tangerang Tewaskan 48 Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/14/337/3169819/viral-OfVs_large.jpg
Peristiwa 14 September: Presiden AS William McKinley Tewas Ditembak hingga Rasuna Said Lahir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/337/3159060/catatan_sejarah-kLO7_large.jpg
Benteng Plered Warisan Kerajaan Mataram Diserbu Belanda demi Buru Pangeran Diponegoro 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/337/3158789/pangeran-sl02_large.jpg
Sosok Residen Belanda Pembenci Pangeran Diponegoro hingga Dianggap Lecehkan Keraton Yogya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/27/337/3158341/sejarah-YJUX_large.jpg
Peristiwa Kudatuli: Tragedi Berdarah di Markas PDI 29 Tahun Silam Pembuka Gerbang Reformasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154941/anies_baswedan-3ecr_large.jpg
Wacana Penulisan Ulang Sejarah Indonesia, Anies: Jangan Mengurangi dan Menambah
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement