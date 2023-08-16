3 Pahlawan yang Kerap Dijadikan Nama Gedung, Soekarno hingga Jenderal Sudirman

SEJUMLAH nama pahlawan disematkan menjadi nama gedung, hal itu dilakukan sebagai salah satu penghormatan untuk mengenang jasa-jasanya. Nama mereka kerap digunakan sebagai nama jalan, bahkan gedung. Berikut adalah pahlawan yang namanya sering digunakan menjadi nama gedung:

1. Soekarno

Tak heran jika nama Bapak Proklamasi Soekarno banyak dijadikan sebagai nama gedung, jalan, ataupun tempat lainnya. Soekarno ditetapkan menjadi pahlawan nasional dengan SK Presiden 081/TK/1986 pada 23 Oktober 1986.

Nama Soekarno banyak ditemui di berbagai tempat di Indonesia. Seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta, Gedung Utama Terminal Ir Soekarno di Klaten, Gedung Kesenian Ir Soekarno di Jembrana, Gedung Grha Bung Karno di Klaten, Gedung Soekarno LPMP Jawa Tengah di Semarang.

Bahkan disandingkan dengan nama wakilnya, nama Soekarno juga diabadikan pada BandarUdara Soekarno-Hatta.

Bukan hanya di Indonesia, nama Soekarno juga terkenang di beberapa tempat di Luar Negeri. Seperti Masjid Biru Soekarno di Rusia, Soekarno Square di Pakistan, Monumen Soekarno di Aljazair, dan Soekarno Park di Meksiko.