MPR Gelar Sidang Tahunan Bersama Presiden Jokowi Hari Ini, Berikut Susunan Acaranya

JAKARTA - Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD Tahun 2023 adalah pidato presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

BACA JUGA: Sidang Tahunan MPR Bersama Presiden Jokowi Digelar Tanpa Pembatasan Peserta

Adapun, agenda sidang ini rencananya akan dimulai sekitar pukul 09.30 dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua MPR.

BACA JUGA: Deretan Pakaian Adat yang Dipakai Presiden Jokowi saat Sidang Tahunan MPR

Selanjutnya, pembukaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2023, sekaligus pidato pengantar sidang tahunan MPR tahun 2023 oleh Ketua MPR.

Kemudian, acara dilanjutkan dengan agenda pidato pengantar sidang bersama DPD-DPR oleh Ketua DPD RI.

Setelah itu, pidato Presiden RI tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga Negara dan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-78 Kemeredekaan RI.