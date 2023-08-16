Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

24 Daerah Tidak Mengalami Hujan Selama 2 Bulan, BMKG Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Air

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:00 WIB
24 Daerah Tidak Mengalami Hujan Selama 2 Bulan, BMKG Imbau Masyarakat Bijak Gunakan Air
24 daerah tak mengalami hujan dua bulan/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan sebanyak 24 daerah di lima provinsi Indonesia tidak mengalami hujan selama 2 bulan terakhir. Bahkan, ada empat kota di antaranya tidak hujan lebih dari 100 hari atau lebih tiga bulan.

“Sejumlah 24 daerah tidak mengalami hujan lebih dari 2 bulan. Sebanyak 24 daerah yang sudah lama tidak mengalami hujan hingga berada pada kategori panjang ekstrem tersebar di 5 provinsi,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, Rabu (16/8/2023).

BMKG pun telah mengingatkan kekeringan pada tahun ini lebih panjang daripada tiga tahun terakhir akibat fenomena El Nino. Fenomena ini dimana iklim lebih hangat yang biasanya ditandai dengan kemarau dan kekeringan.

Sebanyak 24 daerah yang tidak mengalami hujan lebih dari 2 bulan tersebut yakni ada di NTB berada di Lombok Timur (117 hari), Kota Bima (103 hari), Lombok Utara (102 hari), Sumbawa (64 hari).

Selanjutnya di NTT yakni Ende (104 hari), Kupang (64 hari). Bali di Karangasem (92 hari). Jawa Timur ada di Bangkalan (91 hari), Sidoarjo (91 hari), Nganjuk (91 hari), Pasuruan (91 hari), Madiun (91 hari), Mojokerto (91 hari), Jombang (91 hari), Situbondo (91 hari), Banyuwangi (91 hari), Surabaya (91 hari).

Halaman:
1 2
      
