HOME NEWS NASIONAL

Tiba di Gedung Kura-Kura, Ketua MPR RI dan Panglima TNI Hadiri Sidang Tahunan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:21 WIB
Tiba di Gedung Kura-Kura, Ketua MPR RI dan Panglima TNI Hadiri Sidang Tahunan
Ketua MPR Bambang Soesatyo melambaikan tangan ke awak media saat hadiri Sidang Tahunan (Foto: MPI/Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawartaan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) tiba di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023) pagi. Ia datang untuk hadiri Sidang Tahunan MPR RI 2023.

Dari pantauan MPI di lapangan, Bamsoet tiba di Gedung Kura-Kura sekitar pukul 08.11 WIB. Dengan kenakan kemeja putih dibalut jas hitam, ia melenggang masuk ke dalam gedung.

Sebelum melangkah lebih jauh ke Gedung Kura-Kura, Bamsoet melambaikan tangan ke para awak media. Ia pun juga melemparkan senyum ke awak media.

Sebelum Bamsoet, terlibat pula Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Ia tiba dengan seragam dinas bewarna putih. Setibanya, Yudo langsung menyalami ke para pejabat yang tengah menunggu di depan pintu masuk Gedung Kura-Kura.

