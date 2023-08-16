Hadiri Sidang Tahunan MPR, Panglima TNI hingga Kepala Staf Angkatan Tiba dengan Seragam Lengkap

JAKARTA - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono tiba Gedung Nusantara Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Yudo tiba di lokasi sekira pukul 08.13 WIB dengan diantar mobil dinasnya. Yudo nampak mengenakan seragam lengkap Panglima TNI.

Kehadirannya tak berselang lama dari Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali yang tiba pada 08.07 WIH. Setelah Yudo, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurrahman juga tiba di lokasi pada 08.15 WIB.

Sementara, belum terlihat kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo di lokasi.

Adapun kedatangan mereka untuk mengikuti Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD Tahun 2023 adalah pidato presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo.