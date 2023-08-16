Momen Mesra dan Akrab Jokowi dengan Megawati Saat Prosesi Pengukuhan Paskibraka

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi mengukuhkan 76 pelajar menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendara Pusaka (Paskibraka) Tahun 2023. Jokowi bertindak selaku pembina upacara dalam pengukuhan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

Usai pengukuhan, Jokowi dan para menteri serta tamu undangan bersamaan mengucapkan selamat kepada para paskibraka. Hadir juga Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dalam pengukuhan tersebut.

Jokowi pun terlihat beberapa kali berbincang dengan Megawati seraya mengucapkan selamat kepada para paskibraka. Perbincangan keduanya cukup akrab, bahkan keduanya sempat berhenti sejenak untuk membicarakan sesuatu.

Jokowi juga beberapa kali melempar senyum kepada Megawati selama proses pemberian selamat tersebut.

Terlihat juga Jokowi memperkenalkan beberapa paskibraka kepada Megawati. Perbincangan keduanya dengan paskibraka itupun beberapa kali terlihat dan membuat keduanya berhenti sejenak pada proses pemberian selamat tersebut.

Pada proses pengukuhan, Jokowi membacakan pernyataan pengukuhan para pelajar tersebut sebagai anggota Paskibraka sekaligus mendoakan kelancaran dalam pelaksanaan tugas negara.