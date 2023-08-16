Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi Terkait Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:49 WIB
Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi Terkait Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia
Polisi usut kasus konten jilat es krim Oklin Fia/Foto: Instagram
A
A
A

 

JAKARTA - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi-saksi buntut konten video viral jilat es krim yang dilakukan oleh selebgram, Oklin Fia.

“Pertama undangan klarifikasi ya, untuk pemeriksaan saksi-saki, terhadap laporan, karena laporan terhadap organisasi ya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Hady Saputra kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

“Jadi tentunya kita panggil terkait kasus tersebut saksi-saksinya, itu dulu pihak pelapornya kita undang untuk klarifikasi, sebelum naik ke proses sidik, kita gelarkan kasus itu apakah cukup bukti untuk naik ke penyidikan,” sambungnya.

Hady juga mengungkapkan bahwa, nantinya pihaknya juga akan memeriksa Oklin Fia sebagai terlapor dalam kasus ini. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan pemeriksaan itu bakal dilakukan.

 BACA JUGA:

“Iya betul (Oklin Fia bakal diperiksa),” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, akibat video konten menjilat eskrim, selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
