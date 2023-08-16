Polisi Akan Periksa Sejumlah Saksi Terkait Konten Jilat Es Krim Selebgram Oklin Fia

JAKARTA - Polisi akan memeriksa sejumlah saksi-saksi buntut konten video viral jilat es krim yang dilakukan oleh selebgram, Oklin Fia.

“Pertama undangan klarifikasi ya, untuk pemeriksaan saksi-saki, terhadap laporan, karena laporan terhadap organisasi ya,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Pusat, AKBP Hady Saputra kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

“Jadi tentunya kita panggil terkait kasus tersebut saksi-saksinya, itu dulu pihak pelapornya kita undang untuk klarifikasi, sebelum naik ke proses sidik, kita gelarkan kasus itu apakah cukup bukti untuk naik ke penyidikan,” sambungnya.

Hady juga mengungkapkan bahwa, nantinya pihaknya juga akan memeriksa Oklin Fia sebagai terlapor dalam kasus ini. Akan tetapi, dia tidak menjelaskan secara rinci terkait kapan pemeriksaan itu bakal dilakukan.

“Iya betul (Oklin Fia bakal diperiksa),” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, akibat video konten menjilat eskrim, selebgram Oklin Fia dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Senin (14/8/2023).