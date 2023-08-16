Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Wapres Maruf Amin Tiba di Gedung Kura-Kura DPR Kenakan Pakaian Betawi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |08:50 WIB
Wapres Maruf Amin Tiba di Gedung Kura-Kura DPR Kenakan Pakaian Betawi
Mobil Wapres saat tiba di Gedung Kura-Kura (Foto: MPI/Carlos)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin tiba di Gedung Kura-Kura DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023) pagi.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, Wapres tiba di lokasi Pukul 08.25 WIB.

Ma'ruf Amin tampak mengenakan pakaian adat khas Betawi berwarna hitam.

Sedangkan istri Wapres, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin tampak mengenakan kebaya berwarna coklat.

Setelah Wapres tiba, sekitar 10 menit setelahnya Pukul 08.35 WIB tampak Presiden RI Joko Widodo tiba di lokasi lobby Gedung Kura-Kura DPR tempat dilaksanakannya sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kinerja lembaga negara dan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/624/3180110//maruf-3A4y_large.jpg
Ma’ruf Amin: Santri Harus Kuasai Ilmu, Teknologi dan Menjadi Penggerak Bangsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166274//eko_patrio-9tOp_large.jpg
Harta Kekayaan Eko Patrio di LHKPN, Anggota DPR yang Minta Maaf Usai Dihujat karena Joget Sound Horeg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/337/3163793//mpr-p0ed_large.jpg
Ketua MPR: Amendemen UUD Bukan Solusi Instan untuk Setiap Masalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281//dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163191//prabowo-XOVA_large.jpg
Prabowo: Yang Besar Harus Berperan, yang Miskin Diberdayakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098//standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement