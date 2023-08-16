Wapres Maruf Amin Tiba di Gedung Kura-Kura DPR Kenakan Pakaian Betawi

Mobil Wapres saat tiba di Gedung Kura-Kura (Foto: MPI/Carlos)

JAKARTA - Wakil Presiden RI, Ma'ruf Amin tiba di Gedung Kura-Kura DPR di Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023) pagi.

Menurut hasil pengamatan MNC Portal di lokasi, Wapres tiba di lokasi Pukul 08.25 WIB.

Ma'ruf Amin tampak mengenakan pakaian adat khas Betawi berwarna hitam.

Sedangkan istri Wapres, Wury Estu Handayani Ma'ruf Amin tampak mengenakan kebaya berwarna coklat.

Setelah Wapres tiba, sekitar 10 menit setelahnya Pukul 08.35 WIB tampak Presiden RI Joko Widodo tiba di lokasi lobby Gedung Kura-Kura DPR tempat dilaksanakannya sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan melaporkan kinerja lembaga negara dan nota keuangan dalam Sidang Tahunan MPR bersama DPR dan DPD RI pada 16 Agustus 2023.