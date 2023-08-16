Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Megawati Sampai di Gedung Kura-Kura DPR

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:17 WIB
Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Megawati Sampai di Gedung Kura-Kura DPR
Megawati hadiri sidang tahunan MPR 2023/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menghadiri sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Menurut hasil pengamatan di lokasi, Megawati tiba di kompleks Parlemen sekira pukul 08.38 WIB atau tiga menit setelah Jokowi tiba, yaitu Pukul 08.35 WIB.

 BACA JUGA:

Setibanya di lokasi, Megawati tampak disambut Ketua DPP PDIP sekaligus Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP, Ahmad Basarah.

Sebelum Megawati datang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tiba sejak awal di lokasi. Kedatangan Jokowi disambut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dan Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti.

 BACA JUGA:

Presiden Jokowi tampak mengenakan pakaian adat dari daerah Tanimbar Provinsi Maluku. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Betawi.

Turut mendampingi keduanya, Ibu Negara Iriana Jokowi dan Ibu Wakil Negara Wurry Ma'ruf Amin yang sama-sama mengenakan kebaya berwarna coklat dan keemasan.

Halaman:
1 2
      
