Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Penyanyi dan Selebgram Cantik Diperiksa KPK soal Penggunaan Uang Suap Hasbi Hasan

Arie Dwi Satrio , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:34 WIB
Penyanyi dan Selebgram Cantik Diperiksa KPK soal Penggunaan Uang Suap Hasbi Hasan
Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi kesaksian dari Penyanyi Windy Yunita dan Selebgram cantik Riris Riska Diana soal penggunaan uang dugaan suap yang diterima Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif, Hasbi Hasan (HH). Keduanya diduga mengetahui aliran uang dugaan suap terkait pengurusan perkara di MA yang digunakan Hasbi.

"Riris Riska Diana dan Windy Yunita Bastari Usman, kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan penggunaan aliran uang yang diterima tersangka HH dkk dari pengurusan perkara di MA," kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Rabu (16/8/2023).

KPK juga telah mengantongi keterangan dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian Kepaniteraan MA, Andhika Rahman. Andhika didalami keterangannya oleh penyidik KPK berkaitan dengan peran Hasbi Hasan dalam mengikuti berbagai perkara yang sedang berproses di MA.

"Andhika Rahman, saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan prosedur penanganan perkara di MA termasuk dugaan keaktifan tersangka HH sebagai Sekretaris MA untuk mengikuti perkara yang diajukan upaya hukumnya di MA," terangnya.

Sekadar informasi, KPK telah menetapkan dua orang sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Kedua tersangka tersebut yakni, Sekretaris nonaktif MA, Hasbi Hasan dan mantan Komisaris Independen PT Wika Beton, Dadan Tri Yudianto.

Dalam perkara ini, Dadan diduga telah menerima uang sebesar Rp11,2 miliar dari Debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana, Heryanto Tanaka dan pengacaranya, Theodorus Yosep Parera.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hasbi Hasan KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186675//kpk-Ua71_large.jpg
KPK Yakin Hakim Tolak Permohonan Praperadilan Paulus Tannos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/320/3186608//migas-T1ry_large.jpg
Pengadaan di Hulu Migas, Ini Catatan untuk KKKS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186604//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-mKd1_large.jpg
Tiga Eks Pejabat ASDP Bebas, KPK: Penyidikan Tetap Berlanjut!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186587//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-Pb8C_large.jpg
Ira Puspadewi Resmi Bebas, KPK: Proses Rehabilitasi Ditangani Kemenkum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186558//mantan_dirut_asdp_ira_puspadewi-3GiU_large.jpeg
Breaking News: Mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi Bebas Usai Dapat Rehabilitasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186456//wakil_ketua_kpk_ibnu_basuki_widodo-61Mu_large.jpg
Terima Keppres Rehabilitasi Ira Puspadewi Dkk, Wakil Ketua KPK: Secepatnya Dieksekusi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement