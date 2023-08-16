Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Puan Maharani Kenakan Baju Adat Dayak

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:42 WIB
Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Puan Maharani Kenakan Baju Adat Dayak
Puan Maharani kenakan baju adat Dayak di sidang tahunan MPR 2023/Foto: tangkapan layar
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan baju adat Dayak Kalimantan saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Puan mengenakan baju adat bernuansa merah dan merah muda. Ia juga turut menenteng dompet kecil merah.

 BACA JUGA:

Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD Tahun 2023 adalah pidato presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

 BACA JUGA:

Adapun, agenda sidang ini rencananya akan dimulai sekitar pukul 09.30 dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua MPR.

Selanjutnya, pembukaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2023, sekaligus pidato pengantar sidang tahunan MPR tahun 2023 oleh Ketua MPR. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281/dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098/standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163079/dpr-6QNF_large.jpg
DPR Tampung 5.642 Laporan Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036/sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028/prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162995/prabowo-EwmO_large.jpg
Prabowo: Selama Saya Jadi Presiden, yang Kaya Jangan Bertindak Seenaknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement