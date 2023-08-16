Hadiri Sidang Tahunan MPR 2023, Puan Maharani Kenakan Baju Adat Dayak

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani mengenakan baju adat Dayak Kalimantan saat menghadiri sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2023.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, Puan mengenakan baju adat bernuansa merah dan merah muda. Ia juga turut menenteng dompet kecil merah.

BACA JUGA:

Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

"Agenda pokok sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR/DPD Tahun 2023 adalah pidato presiden Republik Indonesia tentang penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan sekaligus pidato kenegaraan dalam rangka HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia," kata Ketua MPR, Bambang Soesatyo.

BACA JUGA:

Adapun, agenda sidang ini rencananya akan dimulai sekitar pukul 09.30 dengan menyanyikan Indonesia Raya dan dilanjutkan mengheningkan cipta yang dipimpin Ketua MPR.

Selanjutnya, pembukaan sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR-DPD tahun 2023, sekaligus pidato pengantar sidang tahunan MPR tahun 2023 oleh Ketua MPR.