Momen Jokowi, Maruf Amin, dan Puan Maharani Kompak Kenakan Pakaian Adat di Sidang Tahunan MPR 2023

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, dan Ketua DPR RI Puan Maharani tampak kompak mengenakan baju pakaian adat di sidang Tahunan MPR 2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Menurut hasil pengamatan, tampak dari para pimpinan MPR dan DPR, hanya Jokowi, Maruf Amin dan Puan Maharani yang mengenakan pakaian adat.

BACA JUGA:

Puan Maharani tampak mengenakan pakaian adat Dayak Iban asal Kalimantan Barat. Presiden RI Joko Widodo tampak mengenakan pakaian adat dari daerah Tanimbar Maluku. Sementara Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Betawi.

Berdasarkan agenda, acara Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD RI akan dimulai pukul 09.30 WIB.

BACA JUGA:

Acara bakal dibuka dengan serangkaian seremonial pembukaan hingga pidato pembukaan. Presiden Jokowi akan menyampaikan pidato terkait laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia.