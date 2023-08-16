Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pantun Ketua MPR saat Buka Sidang Tahunan: Walaupun Koalisi Masih Bisa Berubah, Mari Jaga Persatuan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:58 WIB
Ketu MPR Bambang Soesatyo saat membacakan pidato di sidang tahunan (Foto: DPR)
Ketu MPR Bambang Soesatyo saat membacakan pidato di sidang tahunan (Foto: DPR)
A
A
A

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) melempar dua buah pantun saat membuka Sidang Tahunan MPR DPR DPD 2023.

Salah satu pantun, turut menyinggung ajakan untuk bersatu meski berbeda koalisi.

Pantun itu, dilontarkan Bamsoet sesuai memberi penghormatan terhadap tamu yang telah hadir forum tersebut, salah satunya para ketua umum partai politik. Setelah itu, ia pun melontarkan sebuah pantun.

"Burung perkutut di atas awan,

Terbang tinggi, hinggap di pohon beringin,

Terima kasih atas kehadiran tuan dan puan,

Halaman:
1 2 3
      
