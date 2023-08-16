Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Megawati Rapikan Dasi Ketua KPK Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR 2023

Felldy Utama , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |09:58 WIB
Momen Megawati Rapikan Dasi Ketua KPK Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR 2023
Momen Megawati rapikan dasi Firli Bahuri/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Ada momen menarik jelang pelaksanaan sidang tahunan MPR tahun 2023 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Momen yang dimaksud ini adalah Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri terlihat tengah merapikan dasi yang dikenakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

 BACA JUGA:

Hal ini terjadi ketika Firli Bahuri menyambut kedatangan Megawati. Di sinilah momen itu terjadi. Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu terlihat membungkukkan badannya.

Setelah merapikan dasi Firli, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu langsung masuk ke ruang rapat paripurna. Hingga berita ini dibuat, sidang tahunan MPR tahun 2023 baru Saja berjalan.

 BACA JUGA:

Untuk diketahui, Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281/dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098/standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163079/dpr-6QNF_large.jpg
DPR Tampung 5.642 Laporan Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036/sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028/prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162995/prabowo-EwmO_large.jpg
Prabowo: Selama Saya Jadi Presiden, yang Kaya Jangan Bertindak Seenaknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement