Momen Megawati Rapikan Dasi Ketua KPK Firli Bahuri di Sidang Tahunan MPR 2023

JAKARTA - Ada momen menarik jelang pelaksanaan sidang tahunan MPR tahun 2023 yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Momen yang dimaksud ini adalah Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri terlihat tengah merapikan dasi yang dikenakan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

Hal ini terjadi ketika Firli Bahuri menyambut kedatangan Megawati. Di sinilah momen itu terjadi. Purnawirawan Jenderal bintang tiga itu terlihat membungkukkan badannya.

Setelah merapikan dasi Firli, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan itu langsung masuk ke ruang rapat paripurna. Hingga berita ini dibuat, sidang tahunan MPR tahun 2023 baru Saja berjalan.

Untuk diketahui, Sidang tahunan dan sidang bersama MPR, DPR dan DPD akan dilaksanakan pada hari ini, Rabu (16/8/2023). Sidang akan digelar ruang rapat paripurna yang berada di Gedung Kura-Kura, kompleks Parlemen, Jakarta Pusat.