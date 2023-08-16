Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Singgung Keadaan Darurat Jelang Pemilu, Bamsoet Usul MPR Dikembalikan Menjadi Lembaga Tertinggi Negara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:33 WIB
Singgung Keadaan Darurat Jelang Pemilu, Bamsoet Usul MPR Dikembalikan Menjadi Lembaga Tertinggi Negara
Bambang Soesatyo usulkan MPR RI jadi lembaga tertinggi untuk atasi situasi darurat/Foto: Biro Setneg
A
A
A

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai, MPR RI perlu dikembalikan menjadi lembaga tertinggi di negara ini.

Hal itu disampaikan Bamsoet dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR 2023 bersama DPR-DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Mulanya, Bamsoet menyinggung pelaksanaan Pemilu dilakukan seiring dengan habisnya masa jabatan presiden, wakil presiden dan jajaran menteri. Hanya saja, ia merasa ada masalah bila terjadi keadaan darurat menjelang Pemilu.

"Yang menjadi persoalan adalah, bagaimana sekiranya menjelang Pemilihan Umum terjadi sesuatu yang di luar dugaan kita bersama, seperti bencana alam yang dahsyat berskala besar, peperangan, pemberontakan, atau pandemi yang tidak segera dapat diatasi, atau keadaan darurat negara yang menyebabkan pelaksanaan Pemilu tidak dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya, tepat pada waktunya, sesuai perintah konstitusi? Maka secara hukum, tentunya tidak ada Presiden dan atau Wakil Presiden yang terpilih sebagai produk Pemilu," tutur Bamsoet.

 BACA JUGA:

Dalam keadaan itu, Bamsoet berkata, akan timbul pertanyaan lembaga yang memiliki kewajiban mengatasi masalah itu. Ia juga mengatakan, tak ada aturan yang memeberi kewengam untuk menunda pelaksanaan Pemilu.

"Bagaimana pengaturan konstitusionalnya jika pemilihan umum tertunda, sedangkan masa jabatan presiden, wakil presiden, anggota-anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta para menteri anggota kabinet telah habis?" ucap Bamsoet.

