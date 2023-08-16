Siapa Pencipta dan Kapan Lagu 17 Agustus Diciptakan?

Ilustrasi lagu 17 Agustus yang sering diputar di bulan kemerdekaan (Foto: Istimewa)

JAKARTA - Warga negara yang baik sudah seharusnya mengetahui jawaban dari pertanyaan siapa pencipta dan kapan lagu 17 Agustus diciptakan?

Hal tersebut sangat wajar karena lagu tersebut sangat identik dengan hari kemerdekaan bangsa Indonesia.

Sejatinya lagu 17 Agustus berkisah tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam mendapatkan dan mempertahankan kemerdekaan hingga akhir hayat.

Namun, tahukah kalian siapa pencipta dan kapan lagu 17 Agustus diciptakan? Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (16/8/2023), berikut rangkuman dari Okezone terkait pertanyaan siapa pencipta dan kapan lagu 17 Agustus diciptakan?

BACA JUGA: