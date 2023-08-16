Lempar Pantun Lagi di Sidang Tahunan, Bamsoet Singgung Soal Capres-Cawapres

Ketua DPR Bambang Soesatyo saat menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR. (Foto: Tangkapan layar)

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyampaikan pidato pembukaan Sidang Tahunan MPR tahun 2023. Pada kesempatan itu, dirinya melempar sebuah pantun.

Pantun yang dilontarkan Bamsoet menyinggung soal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres)

"Dari Aceh sampe Papua, sudah tentu berbeda sukunya. Para capres sudah tahu siapa, Meski masih belum jelas siapa cawapresnya," demikian pantun Bamsoet di Sidang Tahunan MPR RI 2023, Rabu (16/8/2023).

Sebelumnya, Bamsoet melempar dua buah pantun saat membuka Sidang Tahunan MPR DPR DPD 2023. Salah satu pantun, turut menyinggung ajakan untuk bersatu meski berbeda koalisi.

Pantun itu, dilontarkan Bamsoet sesuai memberi penghormatan terhadap tamu yang telah hadir forum tersebut, salah satunya para ketua umum partai politik. Setelah itu, ia pun melontarkan sebuah pantun.

"Burung perkutut di atas awan, Terbang tinggi, hinggap di pohon beringin. Terima kasih atas kehadiran tuan dan puan, Walaupun koalisi masih bisa berubah-ubah.

Melalui Sidang Tahunan MPR ini mari kita jaga

persatuan dan kesatuan," kata Bamsoet diikuti ketawa para peserta sidang dan tamu undangan Rabu (16/8/2023).

Adapun pantun kedua, berisi makna agar seluruh pihak dapat mewujudkan kejayaan Indonesia di umur 78 tahun.

"Bunga dedap di atas para, Anak dusun pasang pelita. Sudah 78 tahun Indonesia merdeka, saatnya kita wujudkan Indonesia jaya berlandaskan Pancasila," terangnya.

"MERDEKA !" tambah Bamsoet.