Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Apa Alasan Terbesar Bung Karno Mau Bacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945?

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:52 WIB
Apa Alasan Terbesar Bung Karno Mau Bacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945?
Ilustrasi Bung Karno sebagai pembaca proklamasi kemerdekaan Indonesia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Menjelang hari kemerdekaan Indonesia tentu muncul pertanyaan apa alasan terbesar Bung Karno mau bacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945?

Hal ini terkait erat dengan peristiwa sejarah yang mengiringi momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati sama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia, nyatanya sempat terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait waktu pelaksanaan proklamasi.

Momen selisih paham dengan generasi muda inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah ‘Rengasdengklok’. Dalam peristiwa tersebut, Bung Karno tetap teguh pada pendiriannya untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182281//pdip-rH67_large.jpg
Singgung Perjuangan Bung Karno, Hasto: Jangan Pernah Jadi Penikmat Kekuasaan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/65/3181307//tito-bmiT_large.jpg
Orasi Ilmiah, Mendagri Tito Karnavian Soroti Bonus Demografi dan Pembangunan Desa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180663//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-h4wi_large.jpg
Megawati Sebut Nilai Kemanusiaan Bung Karno Dihayati  dari Tat Twam Asi, Apa Artinya? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/01/337/3180651//ketua_umum_pdi_perjuangan_megawati_soekarnoputri-ewh1_large.jpg
Megawati Bongkar Penolakan Orde Baru: Soeharto Larang Bung Karno Dimakamkan di TMP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/337/3178646//sekjen_pdip_hasto_kristiyanto-oAqc_large.jpg
Hasto: Jika Bung Karno Masih Hidup, Tragedi Gaza Tak Akan Terjadi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/20/337/3171231//soekarno-NfcE_large.jpg
Romansa Cinta Bung Karno dan Ratna Sari Dewi, Wanita Cantik Asal Jepang yang Dinikahi di Usia 22 Tahun
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement