Apa Alasan Terbesar Bung Karno Mau Bacakan Teks Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945?

JAKARTA - Menjelang hari kemerdekaan Indonesia tentu muncul pertanyaan apa alasan terbesar Bung Karno mau bacakan teks proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945?

Hal ini terkait erat dengan peristiwa sejarah yang mengiringi momen pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kendati sama-sama berjuang demi kemerdekaan Indonesia, nyatanya sempat terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda terkait waktu pelaksanaan proklamasi.

Momen selisih paham dengan generasi muda inilah yang menjadi latar belakang terjadinya peristiwa bersejarah ‘Rengasdengklok’. Dalam peristiwa tersebut, Bung Karno tetap teguh pada pendiriannya untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus.