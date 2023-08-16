Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Sidang Tahunan MPR, Para Menteri Kompak Pakai Jas dengan Dasi

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:56 WIB
Sidang Tahunan MPR, Para Menteri Kompak Pakai Jas dengan Dasi
Sejumlah menteri hadiri Sidang Tahunan MPR di Senayan, Jakarta (Foto: Carlos Roy Fajarta)
A
A
A

JAKARTA - Para menteri di Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tampak hadir di Gedung Kura-Kura DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Sidang Tahunan MPR RI bersama DPR RI dan DPD RI, Rabu (16/8/2023). 

Tampak sejumlah menteri kompak mengenakan setelan jas berwarna hitam. Sedangkan untuk dasi pada umumnya para menteri pria mengenakan dasi berwarna merah cerah.

Di antaranya Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Marinves Luhut Binsar Panjaitan.

Kemudian, Mendagri Tito Karnavian, Menkumham Yasonna Laoly, Menag Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto jasnya agak keabu-abuan, dan para menteri lainnya.

Sementara menteri perempuan yang paling menonjol busananya terlihat dikenakan Menteri Keuangan RI Sri Mulyani.

Sri Mulyani tampak mengenakan kebaya berwarna merah cenderung berwarna pink tua dipadukan dengan selendang dan bawahan kebaya berwarna pink muda.

Halaman:
1 2
      
