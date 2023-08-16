Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Kerap Disebut Pak Lurah, Jokowi: Saya Presiden Republik Indonesia!

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |10:58 WIB
Kerap Disebut Pak Lurah, Jokowi: Saya Presiden Republik Indonesia!
Presiden Jokowi tegaskan bahwa dirinya bukan pak lurah, tapi presiden/Foto: Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa dirinya baru mengetahui istilah Pak Lurah. Istilah tersebut, katanya, sering disebutkan oleh para politikus saat ditanya mengenai Capres dan Cawapres.

Hal tersebut disampaikannya pada pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD pagi ini, Rabu (16/8).

 BACA JUGA:

"Kita saat ini sudah memasuki tahun politik suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya Capres dan Cawapresnya jawabannya belum ada arahan pak lurah," kata Jokowi dalam pidatonya, Rabu (16/8/2023).

"Saya, sempat mikir siapa ini pak lurah, sedikit-sedikit kok pak lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud pak lurah ternyata saya," tambahnya.

 BACA JUGA:

Jokowi pun menegaskan bahwa dirinya bukan seorang lurah melainkan presiden. Kata lurah, menurut Jokowi dijadikan sebagai kode oleh para politikus.

"Ya, saya jawab saja saya bukan lurah saya adalah presiden republik Indonesia. Ternyata pak lurah itu kode tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita news lainnya
