HOME NEWS NASIONAL

Soal Capres-Cawapres, Jokowi: Itu Bukan Wewenang Pak Lurah

Widi Agustian , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:04 WIB
Soal Capres-Cawapres, Jokowi: Itu Bukan Wewenang Pak Lurah
Presiden Jokowi menyampaikan pidatonya dalam sidang tahun MPR dan sidang bersama DPR-DPD. (Foto: Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka pidatonya di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dengan sedikit guyonan.

Awalnya, dirinya menyebut jika situasi dan kondisi yang mulai hangat-ghangat kuku jelang Pemilu 2024. Dirinya kemudian menyebut banyak yang menunggu arahan terkait pasangan Capres-Cawapres.

Lempar Pantun Lagi di Sidang Tahunan, Bamsoet Singgung Soal Capres-Cawapres"Setiap ditanya siapa capres-cawapres, dijawab belum ada arahan dari pak lurah. Siapa pak lurah?" tanya dia.

Tetapi, dia melanjutkan, ternyata yang dimaksud adalah dirinya.

"Belakangan saya tahu kalau yang dimaksud pak lurah itu ada adalah saya. Saya bukan lurah, saya adalah presiden," ungkap Jokowi.

Dia melanjutkan, dalam pilpres 2024, yang berhak menentukan Capres-Cawapres adalah para partai politik.

