Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kerap Diserang, Jokowi Sedih Budaya Santun dan Budi Pekerti Luhur Mulai Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:13 WIB
Kerap Diserang, Jokowi Sedih Budaya Santun dan Budi Pekerti Luhur Mulai Hilang
Jokowi sedih sopan santun dan budi pekerti luhur mulai hilang/Foto: Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sedih lantaran budaya santun dan budi pekerti luhur mulai hilang di Indonesia. Salah satunya dipicu oleh maraknya media sosial (medsos) yang kerap digunakan untuk menyampaikan ejekan.

Bahkan, dirinya pun tak luput dari cacian. Ia kerap kali menerima kritikan yang sangat keras, bahkan sudah masuk ke tahap makian.

"Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, planga-plongo, tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol. Ya ndak apa-apa, sebagai pribadi saya menerima saja.

Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang," katanya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Jokowi mengatakan, kebebasan dan demokrasi saat ini justru digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Dia pun mengatakan bahwa inilah membuat polusi di wilayah budaya.

“Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281/dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098/standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163079/dpr-6QNF_large.jpg
DPR Tampung 5.642 Laporan Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036/sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028/prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162995/prabowo-EwmO_large.jpg
Prabowo: Selama Saya Jadi Presiden, yang Kaya Jangan Bertindak Seenaknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement