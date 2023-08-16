Jokowi : Indonesia Kembali dalam Peta Percaturan Dunia!

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Indonesia tengah kembali dalam peta percaturan dunia, meski kondisi saat ini sedang dalam bergejolak.

Hal tersebut diungkapkannya Jokowi saat berpidato di sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (16/8/2023).

"Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia dan di tengah kondisi dunia yang bergolak akibat perbedaan," katanya.

Adapun Jokowi menyebutkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang membuat Indonesia bisa masuk dalam peta percaturan dunia. Diantaranya yakni momentun Presidensi Indonesia di G20.

Kemudian keketuaan Indonesia di ASEAN dan konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM Kemanusiaan dan Kesetaraan.

"Serta Kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir ini," kata Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi juga menyebut adanya bonus demografi yang akan mencapai puncak di Tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia Emas 2045, 68% adalah penduduk usia produktif.