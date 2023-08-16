Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tawa Tamu Sidang Tahunan MPR Pecah saat Jokowi Mengaku Baru Tahu Disebut Pak Lurah

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:17 WIB
Tawa Tamu Sidang Tahunan MPR Pecah saat Jokowi Mengaku Baru Tahu Disebut Pak Lurah
Presiden Jokowi pidato Sidang Tahunan MPR (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya bukan seorang lurah seperti yang banyak dinarasikan di berbagai grup pesan singkat dan media sosial. Ia pun mengaku baru mengetahui istilah Pak Lurah. 

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan awal pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Jokowi menyebutkan memasuki tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kondisi perpolitikan nasional sudah hangat-hangat kuku.

"Kita sudah memasuki tahun politik, sedang trend di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya Ketum parpol selalu jawabannya menunggu arahan dari pak lurah," ujar Jokowi.

Meskipun demikian Jokowi menegaskan dirinya bukan pak Lurah yang menentukan arah jalan koalisi dan menentukan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2024.

"Saya bukan lurah, saya Presiden RI," tegas Jokowi disambut tepuk tangan dan riuh dari para tamu dan anggota DPR/MPR/DPD yang hadir.

Jokowi menyebutkan yang akan menentukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jokowi sekali lagi menegaskan dirinya tidak memiliki wewenang dalam menentukan Capres-Cawapres serta koalisi partai politik.

"Pak lurah itu rupanya kode, maksudnya saya (Presiden Jokowi)," kata Jokowi disambut gelak tawa para tamu yang hadir di gedung kura kura DPR RI.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement