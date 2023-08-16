Tawa Tamu Sidang Tahunan MPR Pecah saat Jokowi Mengaku Baru Tahu Disebut Pak Lurah

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menegaskan dirinya bukan seorang lurah seperti yang banyak dinarasikan di berbagai grup pesan singkat dan media sosial. Ia pun mengaku baru mengetahui istilah Pak Lurah.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan awal pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Jokowi menyebutkan memasuki tahun politik Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, kondisi perpolitikan nasional sudah hangat-hangat kuku.

"Kita sudah memasuki tahun politik, sedang trend di kalangan politisi dan parpol. Setiap ditanya Ketum parpol selalu jawabannya menunggu arahan dari pak lurah," ujar Jokowi.

Meskipun demikian Jokowi menegaskan dirinya bukan pak Lurah yang menentukan arah jalan koalisi dan menentukan Capres-Cawapres yang akan berkompetisi dalam Pemilu Presiden 2024.

"Saya bukan lurah, saya Presiden RI," tegas Jokowi disambut tepuk tangan dan riuh dari para tamu dan anggota DPR/MPR/DPD yang hadir.

Jokowi menyebutkan yang akan menentukan Capres-Cawapres dalam Pilpres 2024 adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jokowi sekali lagi menegaskan dirinya tidak memiliki wewenang dalam menentukan Capres-Cawapres serta koalisi partai politik.

"Pak lurah itu rupanya kode, maksudnya saya (Presiden Jokowi)," kata Jokowi disambut gelak tawa para tamu yang hadir di gedung kura kura DPR RI.