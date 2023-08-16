Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi: Pemimpin Berikutnya Bukan tentang Siapa Presidennya, tapi Berani atau Tidak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:31 WIB
Jokowi: Pemimpin Berikutnya Bukan tentang Siapa Presidennya, tapi Berani atau Tidak
Presiden Jokowi pidato Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kepemimpinan yang akan datang sangat menentukan masa depan Bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menekankam calon pemimpin ke depan harus sanggup meneruskan program yang telah dimulai.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Mulanya, Jokowi berkata ada sejumlah modal Indonesia untuk menjadi megara maju. Salah satunya, konsistensi reformasi struktural, terkhusus di sektor penyederhanaan regulasi, kemudahan peizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

"Oleh karena itu, saya berulang kali sampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indoneaia. Ini bukan tentang siapa yang akan menjadi presidennya, bukan, bukan itu," kata Jokowi.

"Tetapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?" tambah Jokowi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/338/2876317/wakil-wali-kota-tangerang-bersama-ribuan-warga-peringati-hut-ke-78-ri-0rLEXjvtQp.jpg
Wakil Wali Kota Tangerang Bersama Ribuan Warga Peringati HUT ke-78 RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/03/18/2876253/warna-warni-indonesia-hiasi-resepsi-diplomatik-hut-ke-78-ri-di-perth-australia-Aerbw1k1vj.jpeg
Warna-warni Indonesia Hiasi Resepsi Diplomatik HUT Ke-78 RI di Perth, Australia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/26/338/2871491/hadiri-karnaval-kebangsaan-di-alun-alun-wali-kota-depok-kenakan-baju-adat-gayo-AF87BuDSxQ.jpg
Hadiri Karnaval Kebangsaan di Alun-Alun, Wali Kota Depok Kenakan Baju Adat Gayo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/22/1/2868737/rayakan-hut-ke-78-ri-masyarakat-bisa-melihat-perindo-sebagai-partai-yang-peduli-iCBJCHeXEh.jpg
Rayakan HUT Ke-78 RI, Masyarakat Bisa Melihat Perindo sebagai Partai yang Peduli
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/21/1/2868059/semarak-kemerdekaan-ri-pemuda-perindo-gelar-pesta-rakyat-di-kampung-cilebak-bandung-oJOLGYd2FU.jpg
Semarak Kemerdekaan RI, Pemuda Perindo Gelar Pesta Rakyat di Kampung Cilebak Bandung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/20/1/2867855/peserta-antusias-ikuti-lomba-kemerdekaan-ri-yang-digelar-perindo-sumut-2DFZ1qPj5e.jpg
Peserta Antusias Ikuti Lomba Kemerdekaan RI yang Digelar Perindo Sumut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement