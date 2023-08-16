Jokowi: Pemimpin Berikutnya Bukan tentang Siapa Presidennya, tapi Berani atau Tidak

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai kepemimpinan yang akan datang sangat menentukan masa depan Bangsa Indonesia. Untuk itu, ia menekankam calon pemimpin ke depan harus sanggup meneruskan program yang telah dimulai.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Mulanya, Jokowi berkata ada sejumlah modal Indonesia untuk menjadi megara maju. Salah satunya, konsistensi reformasi struktural, terkhusus di sektor penyederhanaan regulasi, kemudahan peizinan, kepastian hukum, dan pencegahan korupsi.

"Oleh karena itu, saya berulang kali sampaikan, kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indoneaia. Ini bukan tentang siapa yang akan menjadi presidennya, bukan, bukan itu," kata Jokowi.

"Tetapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak?" tambah Jokowi.