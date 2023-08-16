Jokowi: Presiden Selanjutnya Harus Bisa Lari Maraton Mencapai Indonesia Emas

Jokowi sebut pemimpin selanjutnya harus bisa maraton untuk capai Indonesia emas/Foto: Biro Setpres

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, presiden Indonesia ke depan bukan tentang siapa, namun yang bisa lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas.

“Saya berulang kali menyampaikan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia. Ini bukan tentang siapa yang jadi presidennya. Bukan, bukan itu, bukan itu,” kata Jokowi pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Mengingat, kata Jokowi, saat ini pemimpin yang Indonesia butuhkan harus konsisten, dan memiliki napas panjang untuk menuju Indonesia Emas.

“Tapi apakah sanggup atau tidak? Untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah dimulai saat ini. Apakah berani atau tidak? Mampu konsisten atau tidak? Karena yang dibutuhkan itu adalah napas yang panjang karena kita tidak sedang jalan-jalan sore,” kata Jokowi.

“Kita juga tidak sedang lari sprint tapi yang kita lakukan harusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia Emas,” tambahnya.

Apalagi, kata Jokowi, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan. Untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer.