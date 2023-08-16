Jokowi Bilang Posisi Presiden Tidak Senyaman yang Dipersepsikan

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa menjadi seorang presiden tidak senyaman yang dipersepsikan banyak pihak. Menurutnya ada tanggung jawab besar dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Hal tersebut disampaikannya pada pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD pagi ini, Rabu (16/8/2023).

"Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi dalam pidatonya.

BACA JUGA: Jokowi Akui Kerap Dijadikan Tameng Endorse Capres dan Cawapres

Menurut Jokowi, dengan adanya media sosial masyarakat dapat menyampaikan permasalahannya. Bahkan, Jokowi mengaku sering menerima cacian di media sosial.

"Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial," kata Jokowi.