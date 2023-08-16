Advertisement
INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Bilang Posisi Presiden Tidak Senyaman yang Dipersepsikan

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:49 WIB
Jokowi Bilang Posisi Presiden Tidak Senyaman yang Dipersepsikan
Jokowi sampaikan pidato kenegaraan di Gedung DPR RI (Foto : Tangkapan layar)
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa menjadi seorang presiden tidak senyaman yang dipersepsikan banyak pihak. Menurutnya ada tanggung jawab besar dan permasalahan yang harus diselesaikan.

Hal tersebut disampaikannya pada pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD pagi ini, Rabu (16/8/2023).

"Posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan," kata Jokowi dalam pidatonya.

Menurut Jokowi, dengan adanya media sosial masyarakat dapat menyampaikan permasalahannya. Bahkan, Jokowi mengaku sering menerima cacian di media sosial.

"Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun, apapun bisa disampaikan kepada Presiden. Mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, dan bahkan makian dan fitnah bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial," kata Jokowi.

