HOME NEWS NASIONAL

Jokowi Akui Kerap Dijadikan Tameng Endorse Capres dan Cawapres

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:47 WIB
Jokowi Akui Kerap Dijadikan Tameng Endorse Capres dan Cawapres
Presiden Jokowi pidato Sidang Tahunan MPR (Foto: Tangkapan layar Youtube)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo (Jokowi) mengakui dirinya kerap dijadikan tameng untuk endorse ke masyarakat di tengah tahun Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam sambutan awal pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Gedung Kura-Kura Komplek Parlemen Senayan Jakarta Pusat pada Rabu (16/8/2023).

Bahkan, kadang dijadikan tameng untuk meng-endorse kandidat Bakal Calon Presiden (Bacapres) tertentu.

"Jadi saya mau bilang itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan 'paten-patenan', dijadikan alibi, dijadikan tameng," ujar Jokowi.

Presiden Jokowi mengaku hal tersebut sudah menjadi nasibnya selalu dijadikan bahan endorse Bacapres tertentu yang akan berkompetisi di Pilpres 2024.

"Walaupun saya paham sudah nasib seorang Presiden untuk dijadikan 'paten-patenan', dijadikan alibi, dijadikan tameng," kata dia.

Halaman:
1 2
      
