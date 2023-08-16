Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berkinerja Baik, Jokowi Apresiasi Lembaga Yudikatif dari MA, MK, hingga KY

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |11:51 WIB
Berkinerja Baik, Jokowi Apresiasi Lembaga Yudikatif dari MA, MK, hingga KY
Jokowi apresiasi kinerja lembaga yudikatif/Foto: Biro Setpres
A
A
A

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) apresiasi kinerja lembaga yudikatif mulai dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Yudisial (KY).

Hal itu diungkapkan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

 BACA JUGA:

Jokowi melangitkan apresiasi kepada MA terutama dalam menciptakan keadilan, transparansi peradilan, hingga kecepatan dalam penanganan perkara dengan biaya yang murah. Meskipun, saat ini masih banyak kasus suap yang menjerat Hakim Agung.

“Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara dan mudahnya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di Tanah Air.

“MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan,” katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/337/3163281/dpr-gtJw_large.jpg
10 Isu Publik yang Jadi Perhatian DPR: Pemblokiran PPATK hingga Royalti Lagu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163098/standing-LEsv_large.jpg
Prabowo Dapat Standing Applause saat Video Capaian 10 Bulan Kepemimpinannya Diputar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163079/dpr-6QNF_large.jpg
DPR Tampung 5.642 Laporan Pengaduan Masyarakat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163036/sugiono-7t8p_large.jpg
Tidak Hadir di Sidang Tahunan MPR, Gerindra Pastikan Hubungan Megawati-Prabowo Tetap Harmonis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3163028/prabowo-1CO3_large.jpg
Prabowo: SMA Taruna Nusantara Terintegrasi Akan Dibangun di Seluruh Pelosok Negeri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/337/3162995/prabowo-EwmO_large.jpg
Prabowo: Selama Saya Jadi Presiden, yang Kaya Jangan Bertindak Seenaknya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement