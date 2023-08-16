Berkinerja Baik, Jokowi Apresiasi Lembaga Yudikatif dari MA, MK, hingga KY

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) apresiasi kinerja lembaga yudikatif mulai dari Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), hingga Komisi Yudisial (KY).

Hal itu diungkapkan Jokowi pada Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPD Tahun 2023 di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (16/8/2023).

Jokowi melangitkan apresiasi kepada MA terutama dalam menciptakan keadilan, transparansi peradilan, hingga kecepatan dalam penanganan perkara dengan biaya yang murah. Meskipun, saat ini masih banyak kasus suap yang menjerat Hakim Agung.

“Upaya Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi melalui peningkatan transparansi peradilan, pengembangan sistem peradilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah,” kata Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga memberikan apresiasi kepada Mahkamah Konstitusi yang terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara dan mudahnya pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan di Tanah Air.

“MK, Mahkamah Konstitusi juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparan dalam proses persidangannya dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan,” katanya.