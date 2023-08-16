Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Larang Tempat Ibadah untuk Kampanye Politik, Partai Perindo Apresiasi Putusan MK

Dimas Choirul , Jurnalis-Rabu, 16 Agustus 2023 |12:20 WIB
Larang Tempat Ibadah untuk Kampanye Politik, Partai Perindo Apresiasi Putusan MK
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Khaliq Ahmad (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Keagamaan Abdul Khaliq Ahmad mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang larangan kampanye Pemilu di tempat ibadah. Menurutnya, putusan tersebut merupakan bentuk penghormatan tempat ibadah agar netral dari segala kegiatan politik praktis.

"Putusan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap tempat ibadah yang harus terjaga kesucian dan netralitasnya dari kegiatan politik praktis yang berpotensi menimbulkan polarisasi dan merusak harmoni sosial," kata Abdul Khaliq kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).

Abdul -- yang merupakan bacaleg DPR RI dari Partai Perindo Dapil Jawa Barat II (Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat) itu-- menjelaskan, larangan kampanye di tempat ibadah juga merupakan upaya untuk mencegah gangguan terhadap aktivitas publik, sehingga mampu mempertahankan prinsip keseimbangan dan netralitas.

Selain itu, juga untuk menghindari penyalahgunaan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok.

"Larangan ini penting untuk menghormati sensitivitas dan nilai-nilai budaya, agama dan kebebasan beragama. Dalam konteks kampanye Pemilu. Meskipun kampanye politik adalah bagian penting dari proses demokrasi," jelasnya.

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Pemilu 2024 Partai Perindo
